自身メジャー初完投勝利を飾った山本由伸(C)Getty Imagesドジャースは現地時間10月14日、敵地で行われたブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦に5-1で快勝。先発の山本由伸が9回111球、3安打7奪三振1失点でメジャー自身初の完投勝利を飾った。【動画】最後は空振り三振！山本由伸のメジャー初完投の瞬間をチェック誤算は第1球だけだった。初回先頭のジャクソン・チョウリオに初球の低め直球を右中間スタンドに運ばれ