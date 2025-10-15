ハンバーガーチェーン「ロッテリア」は10月22日（水）から11月下頃までの期間限定で「塩キャラメルフェア」を開催する。登場するのは「〜ショコラマカロン付き〜 塩キャラメルパフェシェーキ」「塩キャラメルパイ」「ディップチュロ 塩キャラメルソース」の3品。販売は一部店舗を除く164店舗で、なくなり次第終了。〈販売ラインアップ（価格はすべて税込）〉◆〜ショコラマカロン付き〜 塩キャラメルパフェシェーキ価格：490円ミル