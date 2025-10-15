日本政府観光局によりますと、先月、日本を訪れた外国人の数は326万6800人で、去年の同じ月を13.7パーセント上回り、9月として初めて300万人を超えました。今年に入ってからの累計は3165万人あまりとなり、過去最速での3000万人超えとなりました。9月は学校の休みが終わり台風シーズンでもありましたが訪日人気は根強く、中東からは万博の影響もあり1か月として過去最多の人数が訪れました。前年の同じ月を上回るのは20か月連続で