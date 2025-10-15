米女子プロゴルフツアーのＢＭＷ女子選手権は１６日から４日間、韓国のパインビーチＧＬ（６７８５ヤード、パー７２）で行われる。米ツアー初優勝を狙う勝みなみ（明治安田）は、同２勝のレオナ・マグワイア（アイルランド）、同１勝のジェニー・シン（韓国）と同組で午前８時３３分にスタートする。前週のビュイックＬＰＧＡ（中国）は２日目から首位を走ったが、世界ランク１位のジーノ・ティティクル（タイ）とのプレーオフ