Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は１５日、札幌・宮の沢でオフ明けの練習を再開した。１１日に一般女性との結婚を発表したＭＦ青木亮太（２９）は、フルメニュー消化後、ファンから多くの祝福を受けた。「見に来ていただいた方にたくさんお祝いの言葉をいただきましたし、ＳＮＳでもコメントを色々いただいた。本当にありがたいなと」。笑顔で感謝の思いを口にした。新婚の妻とはまだ一緒に住んではいない。「どういう感じというの