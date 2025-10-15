女優・水野真紀（５５）の最新姿に注目が集まった。水野は１４日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・後８時）に出演。この日は「無駄づかいは大嫌い！１円でも得したい女」がテーマで、倹約家の一人として出演。「ヒモを買ったことがない」と明かし、自宅から持参した紙袋の持ち手のヒモを取り外したヒモなどを多数披露し「節約は地球に貢献してると思ってる」と胸を張った。落ち着いた色味のセットアップ