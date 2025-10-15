県内で発生した特殊詐欺の年間の被害額が、９月末時点で過去最高を更新しました。県警が１５日発表した９月末までの特殊詐欺の被害額は約１７億５０００万円で、２０２４年の同じ時期と比べて１３億円以上増えました。これまでで最も多かった２０１４年の年間の被害額を超え、過去最高を更新しました。急増しているのが「警察官をかたる手口」で、約１２億円と全体の７割近くを占めています。また、ＳＮＳ型投資詐欺もこれまで