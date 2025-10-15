クマ仙台市は15日、同市太白区の住宅街にクマ1頭が出没したことを受け、自治体判断で銃猟を可能とする「緊急銃猟」を実施し、駆除したと発表した。環境省の指針に基づき交通規制などで周辺の安全を確保した上で市長が許可し、猟友会のメンバーが発砲した。同省によると、緊急銃猟による駆除は制度開始後、全国で初めて。けが人はいなかった。市によると、クマは雄の成獣で体長約1.4メートル。14日午後4時10分ごろ、太白区鈎取1