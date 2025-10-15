来週にかけて、日本付近を小刻みに低気圧や前線が通過するため、気圧や気温の変化が大きくなる見込み。北海道では寒冷前線が南下する18日から19日にかけて、関東から近畿は明日16日から17日にかけてと来週初めは気圧変化による影響度が大きい。体調を崩しやすい方は注意を。気圧変化が大きい一週間体調を崩しやすい方は注意この先一週間は、短い周期で低気圧や前線が通過し、天気も気温も目まぐるしく変化するでしょう。明日16日