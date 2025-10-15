スポーツカーのマフラーを不正に改造したとして逮捕されていた静岡市に住む25歳の男性について、静岡地検は14日付で不起訴処分としました。静岡市葵区に住む25歳の男性は、所有していたスポーツカーの｢マフラー｣を不正に改造した疑いで、7月に逮捕されていました。この男性について、静岡地検は14日付で不起訴処分としました。理由については、「諸般の事情を鑑みて不起訴処分にした」とコメ