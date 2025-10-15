一卵性3つ子のシンクロアクロバットパフォーマー、佐藤三兄弟が14日放送の日本テレビ系「踊る!さんま御殿!!」（火曜午後8時）に出演。三男嘉人が一番モテると明かした。明石家さんまは「この中でモテる人は？」と聞くと、長男綾人、次男颯人はそろって「嘉人です」と答えた。大久保佳代子は「えっ、何が違うの」とそっくりな3つ子を不思議がった。次男颯人は「一番顔かっこいいんで」と主張するも共演者は「一緒だよ」と見分けがつ