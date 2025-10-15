日本道路交通情報センターによりますと、きょう（15日）午後4時すぎ岡山県倉敷市の国道2号（下り）の加須山交差点付近で乗用車1台と軽乗用車2台が絡む事故があったということです。 【事故現場の地図をみる】岡山県倉敷市の国道2号で車3台が絡む事故渋滞発生中 警察によりますと、この事故で軽いけがをした人がいる模様です。 この事故により、1車線の規制が行われていて、現場付近を先頭に下りで約2.3キロの渋滞が発生