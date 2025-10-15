埼玉・鶴ヶ島市の老人ホームで入所者の高齢女性2人が死亡した事件で、警察は元施設職員の20代の男の身柄を確保しました。男は、女性の殺害をほのめかしているということです。現場から、フジテレビ社会部・山本修平記者が最新情報を中継でお伝えします。通報から約11時間がたちましたが、現場は規制線が張られたままで、物々しい雰囲気となっています。現場となった老人ホームから東に約250メートル離れた場所で、男の身柄は確保さ