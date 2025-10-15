日本オープン選手権の開幕を翌日に控え、取材に応じる今平周吾＝日光CCゴルファー日本一を決める日本オープン選手権は16日に栃木県の日光CCで開幕する。出場選手は15日に会場で最終調整し、2連覇を狙う今平周吾は「意識しないでやりたい。だいぶ調子は上がってきているので、一打でも少なく一日一日やりたい」と意気込んだ。2週前のバンテリン東海クラシックで3位に入り、前週は日光CCを実際に回るなどして備えた。今回は従来