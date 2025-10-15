◆男子プロゴルフツアーメジャー第３戦日本オープン練習日（１５日、栃木・日光ＣＣ＝７２３８ヤード、パー７０）石川遼（カシオ）は開幕前日の１５日、インコース９ホールをラウンドし調整した。前週の米ツアー、ベイカレント・クラシック・レクサスに続き、大きな試合を迎える。「通常通りやりたい。コースが変わったりコンディションが変わったりするなかで、対応をうまくしていけるようにしたい」と意気込みを語った。