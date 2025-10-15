大川興業の大川豊総裁（63）が、18日午後4時開始のFMラジオ、REDS WAVEの埼玉福祉事業協会×大川興業プレゼンツ「笑福連携ラジオ」に出演する。社会福祉法人埼玉福祉事業協会の高橋清子理事長とともに、障がい者の働く場所の創出と職業選択肢の拡大を目指す。大川総裁は「大川興業のお笑いライブ『すっとこどっこい』から、30年以上前、両手両足が不自由なホーキング青山が芸人としてデビューした。電動車いすで見ている世界の切り