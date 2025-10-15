メインシナリオ…高値圏から修正安の動きを見せ、直近の安値圏で振幅している。5日線に上値を抑えられて、一段と下値を探る展開となりそうだ。その場合、10月10日の安値97.86が最初のポイントとなる。ここを抜けて来ると、10月2日の安値96.86、一目均衡表の雲の上限の96.44、9月5日の安値96.31を試すこととなろう。 サブシナリオ…一方、上昇した場合は、基準線の98.90、10月14日の高値99.49、100円の節目などを試すとみられる