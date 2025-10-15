壁画の完成披露式に出席した作者のアドリー・デルロシオさん（左から3人目）とカルロス・アルベルトさん（同5人目）ら＝15日午前、広島空港広島空港ターミナルビルの外壁に、被爆者の意志を継ぎ、核なき世界を願う巨大壁画が完成し、15日、披露式が開かれた。作者はメキシコの壁画家で、同国との友好も象徴。鮮やかなオレンジの夕日と青空の下、昨年ノーベル平和賞を受賞した日本原水爆被害者団体協議会（被団協）の中心人物や折