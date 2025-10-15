訪日客などで混み合う京都・清水寺近くの産寧坂。政府は2025年1〜9月に日本を訪れた外国人客の累計が年間3千万人を最速で突破したと発表した＝15日午後政府は15日、2025年1〜9月に日本を訪れた外国人客の累計が前年同期比17.7％増の推計3165万500人となり、年間3千万人を最速で突破したと発表した。通年でも過去最多だった24年の約3687万人を上回るのは確実で、4千万人台も視野に入る。中国人客の増加や近年の円安傾向が追い風と