秋華賞に向け、調整するカムニャック＝栗東トレーニングセンター競馬の第30回秋華賞（19日・京都11R2000メートル芝、G1）の最終追い切りが15日、東西（美浦、栗東）のトレーニングセンターで行われ、オークスに続く2冠を目指すカムニャックが万全の仕上がりを見せた。栗東坂路を軽快に駆け上がり、800メートルを53秒4。友道康夫調教師は「気持ち良さそうに走っていたし、息の入りも良かった。今回の方が明らかに上」と満足顔だ