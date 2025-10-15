AIを活用した民主主義の在り方を検討する超党派の勉強会の初会合であいさつするチームみらいの安野党首＝15日午前、国会人工知能（AI）を活用した民主主義の在り方を検討する超党派の勉強会が15日発足し、国会内で初会合を開いた。国会のデジタルトランスフォーメーション（DX）推進や偽情報対策などを議論する方針。代表に就いたチームみらいの安野貴博党首は「AI時代にふさわしい民主主義の形を考えるため、知見を共有し共に学