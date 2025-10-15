パドレスでマイク・シルト監督の後任にダルビッシュ有投手（３９）の名前が浮上している。ポストシーズンはワイルドカードシリーズでカブスに敗退。シルト監督は２年の任期を残して辞任を発表した。ＧＭのＡ・Ｊプレラー氏は「ワールドシリーズ制覇の道筋を継続させるため、適任者を見つけたい」と後任人事に取り掛かっており、カブスのベンチコーチのライアン・フラハティ氏、前オリオールズ監督のブランドン・ハイド氏、パド