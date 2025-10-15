第78回新聞大会であいさつする中村史郎日本新聞協会会長＝15日午後、東京都内日本新聞協会主催の第78回新聞大会が15日、東京都内で開かれた。新聞、通信、放送各社の代表者らが参加。交流サイト（SNS）に広がる偽情報や誹謗中傷が選挙に影響を及ぼしている状況に懸念を示し「事実に立脚した正確な報道と公正な論評を届け、ジャーナリズムの責務を果たす」との大会決議を採択した。2025年度の新聞協会賞の授賞式では、長野県石