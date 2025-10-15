「高輪ゲートウェイシティ」内の高層ビルの地下にある生ごみ処理施設＝9月、東京都港区JR東日本の大規模再開発で3月に一部先行開業した「高輪ゲートウェイシティ」（東京都港区）は、商業施設などから出る生ごみをエネルギーに変換して街の中で活用している。エネルギーを地産地消する循環型都市を目指す取り組みだ。JR東の計画によると、ゲートウェイシティ内の高層ビルの地下に設置した処理施設で、生ごみを細かく砕き、微生