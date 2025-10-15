Image:Amazon.co.jp ¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£Amazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë¤ÇËèÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡£ËÜÆü2025Ç¯10·î15Æü¤Ï¡¢iPhone¤ÎÇö¤µ¤ò¥­¡¼¥×¤·¤¿¤Þ¤Þ»È¤¨¤ëTORRAS¡Ê¥È¥é¥¹¡Ë¤ÎMagSafeÂÐ±þ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡ÖMiniMag ¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥ÉÈÇ¡×¤¬¡¢¤ªÆÀ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢£¤³¤Îµ­»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ TORRAS MiniMag ¥¢¥Ã¥×¥°¥ì