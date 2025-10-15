£Ê£Í£Á£Ã£Ó [Åì¾Ú£Ó] ¤¬10·î15Æü¸å¾ì(14:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯2·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×(3-8·î)¤Î·Ð¾ïÍø±×(ÈóÏ¢·ë)¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ5.8ÇÜ¤Î2²¯6100Ëü±ß¤ËµÞ³ÈÂç¤·¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î2²¯0800Ëü±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤¬125.5¡ó¤È¤¹¤Ç¤Ë¾å²ó¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î55.9¡ó¤âÄ¶¤¨¤¿¡£ ²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿9-2·î´ü(²¼´ü)¤Î·Ð¾ïÂ»±×¤Ï5300Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï6700Ëü±ß¤Î¹õ»ú)¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë