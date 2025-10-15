Ãæ¹ñºî²È¶¨²ñ¤ÎÉû¼çÀÊ¤Ç¡¢2012Ç¯¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¸³Ø¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤ÎÇü¸À»á¡Ê70¡Ë¤Ï10·î13Æü¡¢¿·Âç½°Ê¸·ÝºÂÃÌ²ñ¤Çµ­¼Ô¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿ºÝ¡¢¡Öºî²È¤¬Àä¤¨¤ºÆÈÁÏÅª¤ÊºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎºîÉÊ¿ô¤Ï¸º¾¯¤·¡¢¤½¤Î¿ÊÊâ¤â³Ë¿´Åª¤Ê»Ù¤¨¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£Çü¸À»á¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡ØÎ®¿å¡Ù¤òÀä¤¨¤ºÃíÆþ¤·¤Æ¤³¤½¡¢AI¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ï½¼Ê¬¤Ê¿åÎÌ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð³èÎÏ¤ò¼º¤¦¤³