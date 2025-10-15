¡ÖThe Covers Fes¡×½Ð±é¼Ô NHK¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡ÖThe Covers¡×¤¬ÆÏ¤±¤ë¡¢¡È¥«¥Ð¡¼¥º¡¦¥Õ¥§¥¹¡ÉÂè12ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Ï¡¢ 11·î20Æü¤ËÂ¿¤¯¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÈÌ¾¶Ê¤òÀ¸¤ßÂ³¤±¤ë¡Ö¿ÀÆàÀî¡×¤Ç¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£³«ºÅÃÏ¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Ï¾ÅÆîÆ£Âô¡£¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥±¥ó¥Ð¥ó¥É¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß¡¢Tani Yuuki¡¢TUBE¡¢hitomi¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£ÊüÁ÷¤Ï¡¢2026Ç¯¤ÎËë³«¤±¤ò¾þ¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë²ó¤È¤·¤Æ¡¢£±·î¤Ë£²½µ¤Ë¤ï¤¿¤êÊüÁ÷Í½Äê¡£¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬¡¢³¤É÷¤½¤è¤°¾ÅÆî¤«¤é