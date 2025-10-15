映画監督ウディ・アレン(89)が、長年の友人であり元恋人でもある女優ダイアン・キートンさんへの追悼文をザ・フリー・プレスに寄稿した。1970年代初頭に交際し、「アニー・ホール」を含む８本の映画を共に製作した２人。アレンはダイアンさんとの出会いを振り返り、「彼女の顔と笑い声は、彼女が入ってきた空間を照らした。地球上で誰も経験したことのない、そして今後も現れないような存在だった」と語