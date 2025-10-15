»ñÎÁ 18Æü¤«¤é°¦É²¸©¤Ç³«¤«¤ì¤ë½©¤Î¹â¹»Ìîµå»Í¹ñÂç²ñ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ Æ£°æ¡Ê¹áÀî1°Ì¡Ë¤Ï19Æü¤ËÅÚº´¡Ê¹âÃÎ2°Ì¡Ë¤È³¤Éô¡ÊÆÁÅç3°Ì¡Ë¤Î¾¡¼Ô¤È¡¢ ±ÑÌÀ¡Ê¹áÀî2°Ì¡Ë¤Ï18Æü¤Ë¹âÃÎ¾¦¡Ê¹âÃÎ3°Ì¡Ë¤È¡¢ ¿ÔÀ¿³Ø±à¡Ê¹áÀî3°Ì¡Ë¤Ï18Æü¤ËÀ¾¾ò¡Ê°¦É²2°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£ ½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¹â¹»Ìîµå¤Î½Ð¾ì¹»¤ò·è¤á¤ë½ÅÍ×¤Ê»²¹Í¤È¤Ê¤ëÂç²ñ¤Ï¡¢10·î18Æü¡¢19Æü¤È10·î25Æü¡¢26Æü¤Ë°¦É²¸©º£¼£»Ô¤Îº£¼£»Ô±Äµå¾ì¤È¾¾»³»Ô¤ÎË·¤Á¤ã¤ó