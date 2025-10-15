¤±¤µÁá¤¯¡¢ºë¶Ì¸©¤ÎÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ÇÆþ½ê¼Ô¤Î½÷À­2¿Í¤¬·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬20Âå¤Î¸µ»ÜÀß¿¦°÷¤ÎÃË¤Î¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï½÷À­¤Î»¦³²¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£¸µ¿¦°÷¤ÎÃË¤ÏÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤«¤é¤ª¤è¤½250¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿Ï©¾å¤Ç¡¢·Ù»¡´±¤Î¿¦Ì³¼ÁÌä¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸áÁ°5»þÁ°¡¢Äá¥öÅç»Ô¤ÎÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ç¡¢80Âå¤«¤é90Âå