14Æü¸á¸å¡¢½©ÅÄ»ÔÆî¥±µÖ¤Î¸©Î©½©ÅÄ¤­¤é¤ê»Ù±ç³Ø¹»¤Î¶á¤¯¤Ç¥¯¥Þ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½©ÅÄÅì·Ù»¡½ð¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È14Æü¸á¸å1»þ50Ê¬¤´¤í¡¢½©ÅÄ»ÔÆî¥±µÖ1ÃúÌÜ¤Î¸©Î©½©ÅÄ¤­¤é¤ê»Ù±ç³Ø¹»¤Î¹»¼ËËÌÂ¦¤ÎÎÓ¤Ç¡¢ÌÚ¤ËÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥Þ1Æ¬¤ò³Ø¹»´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÜ·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¥¯¥Þ¤ÎÂÎÄ¹¤ÏÌó1¥áー¥È¥ë¤Ç¤¹¡£¹»¼Ë¤Þ¤Ç¤ÏÌó30¥áー¥È¥ë¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï´Ø·¸µ¡´Ø¤ËÏ¢Íí¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë½»Ì±¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£