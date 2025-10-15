¡Ò·ÜÍñ¤¬¥ê¥¹¥¯ÁÇºà¤È¤âÂª¤¨¤é¤ì¤ëÃæ¡¢°ÂÄê¶¡µë²ÄÇ½¤ÇÉÊ¼Á¤ä¤ª¤¤¤·¤µ°Ý»ýŽ¥¸þ¾å¡ÓÆüÀ¶¥ª¥¤¥ê¥ª¥°¥ë¡¼¥×¤Ïº£Ç¯1·î¡¢ÂçÆ¦Ê´ËöÀ½ºÞ¡Ö¥½¥¤¥×¥ë¡¼¥ÖEG30¡×¤ò¿·È¯Çä¤·¤¿¡£ÎäÅà¿©ÉÊ¤Ê¤É¤Î¶Ì»Ò²Ã¹©À½ÉÊ¤Î¸¶ºàÎÁ¤Ë²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¿©´¶¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£ÆüÀ¶¥ª¥¤¥ê¥ªG¡Ö¥½¥¤¥×¥ë¡¼¥Ö£Å£Ç£³£°¡×¶Ì»Ò¾Æ¤­¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤ä¥Ñ¥ó¥±¡¼¥­¤Ê¤É¡¢Éý¹­¤¤¾¦ºà¤Î¼ç¸¶ÎÁ¤Ë»È¤ï¤ì¤ë·ÜÍñ¤¬²Á³Ê¤Î¹âÆ­¤äÄ´Ã£ÉÔ°Â¤«¤é¥ê¥¹¥¯ÁÇºà¤È¤â