前週の米ツアー、ベイカレント・クラシック・レクサスで日本勢最高の４位に入った金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）は、練習ラウンド後に取材に応じ「先週の最終日はいいゴルフができたと思うし、今週は今週で大事な試合なので、また自分らしいプレーができるようにしっかり準備をして臨みたい」と意気込み