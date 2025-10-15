4¿ÍÁÈ¥¨¥¢¥Ð¥ó¥É¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¤Îµ´Î¶±¡æÆ¡Ê41¡Ë¤¬15Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÌµÆÜÃå¤Ç¡ÖÁ´ÉôÆ±¤¸ÉÛ¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤Ç½Ð±é¡£µ´Î¶±¡¤Ø¤ÎÉÔËþ¤È¤·¤Æ²Î¹­¾ì½ß¤Ï¡Ö¤½¤í¤½¤íT¥·¥ã¥Ä¤È¼·Ê¬¾æ¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¤ä¤á¤Æ¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£¡Ö¤ª¶â»ý¤Ã¤Æ¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ãæ³ØÀ¸¤ß¤¿¤¤¤Ê³Ê¹¥¡£17¡¢8Ç¯¤°¤é¤¤¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ó¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¥è¥ì¥è¥ì¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤È