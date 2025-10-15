ÇÐÍ¥¤Î¹õÀîÁÛÌð¤¬¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¡Ø¹õÀîÁÛÌð2026¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡Ù¡Ê¥Ï¥´¥í¥â¡Ë¤ò12·î6Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÚÃæÌÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÁÇ¤Î°ìÌÌ!?¥¢¥¶¥é¥·¤òÁ°¤Ë¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤ë¹õÀîÁÛÌðËÜºî¤Î»£±Æ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ô¡¹¤ÎÇÐÍ¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò²¹¤«¤¯ÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤­¤¿¼Ì¿¿²È¡¦ÀîÅç¾®Ä»»á¡£¤½¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê´ãº¹¤·¤È¡¢¾¯Ç¯¤«¤éÀÄÇ¯¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¹õÀî¤Î¡È16ºÐ¤Ë¤Ê¤ëº£¡É¤ò¡¢Á´¥«¥Ã¥È¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¤Ç»£¤ê²¼¤í¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÎÈ¯Çä¤òµ­Ç°