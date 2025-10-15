»³ËÜÍ³¿­ PHOTO:Getty Images ¡ã2025Ç¯10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î15Æü¡ËMLB¥êー¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥êー¥º ¥ß¥ë¥¦¥©ー¥­ー¡¦¥Ö¥ê¥å¥ïー¥ºÂÐ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¡÷¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥¡¥ß¥êー¡¦¥Õ¥£ー¥ë¥É¡ä Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ß¥ë¥¦¥©ー¥­ー¡¦¥Ö¥ê¥å¥ïー¥º¤È¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥êー¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥êー¥º¡ÊNLCS¡Ë2ÀïÌÜ¡£ 1ÀïÌÜ¤ËÀè¾¡¤·¤¿¥É¥¸¥ã&#12540