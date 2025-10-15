¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¡½1¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡Ê2025Ç¯10·î14Æü¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥­¡¼¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹Êá¼ê¡Ê30¡Ë¤¬14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡ÊNLCS¡ËÂè2Àï¤Ë¡Ö4ÈÖ¡¦Êá¼ê¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£9²ó1¼ºÅÀ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½é´°Åê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»³ËÜÍ³¿­Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£»³ËÜ¤È¥¹¥ß¥¹¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ß¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÂÇÀþ¤ò9²ó¤Þ¤Ç3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤ËÉõ¤¸¡¢¥Á¡¼¥à¤òÏ¢¾¡¤ËÆ³