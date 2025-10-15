Çú¾ÐÌäÂê¤ÎÂÀÅÄ¸÷¡Ê60¡Ë¤¬¡¢14Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Ö²ÐÍËJUNKÇú¾ÐÌäÂê¥«¡¼¥Ü¡¼¥¤¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë1»þ¡Ë¤ËÁêÊý¤ÎÅÄÃæÍµÆó¡Ê60¡Ë¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£11ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö¤ª¾Ð¤¤¤ÎÆü2025¡×¤ÇÈäÏª¤·¤¿ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤È¤Î°ìÅÙ¸Â¤ê¤ÎÌ¡ºÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£ÂÀÅÄ¤Ï¡Ö¸Å´õ´ÔÎñ¤Î´ÔÎñ¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤È¤ÎÂ¨ÀÊ¥³¥ó¥Ó¤ÎÌ¾Á°¤ò°úÍÑ¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤¢¤ì¤¬ÎáÏÂ¤Î¾Ð¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡£¿·¤·¤¹¤®¤ÆÅÁ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¢¤ì¤¬ÎáÏÂ¤Î¾Ð¤¤¤Ç¤¹