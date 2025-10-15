¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê¡¦¥Ú¥¤¥µー¥º¤Î¥¿¥¤¥êー¥¹¡¦¥Ï¥ê¥Ðー¥È¥ó¤¬¡¢10·î14Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö13Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ú¥¤¥µー¥º¤È¥µ¥ó¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥¹¥Ñー¥º¤Î¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¥²ー¥à¤ËÅÐ¾ì¡£ºò¥·ー¥º¥ó¤ÎNBA¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¥¢¥­¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¤Ë¸«Éñ¤ï¤ìÄ¹´üÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥ê¥Ðー¥È¥ó¤Ï¡¢¥³ー¥È¥µ¥¤¥É¤«¤é»î¹ç¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£ ¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ï¥ê¥Ð&#12540