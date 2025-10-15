Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ï15Æü¡¢Á°¶¶°é±Ñ¹âDFµ×ÊÝÍÚÌ´¤ÎÍèµ¨²ÃÆþÆâÄê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£µ×ÊÝ¤ÏºòÇ¯ÅÙ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢Í¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¡£2Ç¯À¸¤Ê¤¬¤é¤â½éÀï¤«¤éÁ´»î¹ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¤È¤Î·è¾¡Àï¤Ç¤âÀèÈ¯¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£PKÀï¤Ç¤Ï9¿ÍÌÜ¤Î¥­¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤·¤ÆÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯5·î¤Î¥¹¥¤¥¹±óÀ¬¤Ç¤ÏU-18ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤Ïµ×ÊÝ¤Î¥×¥ì¡¼¤ÎÆÃÄ§¤ò¡ÖÇ´¤ê¶¯¤¤ÂÐ¿Í¼éÈ÷¤È¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¶¯¤µ¡×¤È¾Ò²ð