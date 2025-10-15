¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¡ØCOUNTDOWN JAPAN 25/26¡Ù¤ÎÂè1ÃÆ½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÂè1¼¡ÃêÁªÀè¹Ô¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ ¢£2025Ç¯¤Ï½é¤Î5Æü´Ö³«ºÅ ¡ØCOUNTDOWN JAPAN¡ÊÄÌ¾ÎCDJ¡Ë¡Ù¤Ï¡¢2003Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÆüËÜºÇÂç¤ÎÇ¯±Û¤·¥Õ¥§¥¹¡£Ä¾¶á2Ç¯´Ö¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÂè2¼¡ÃêÁªÀè¹Ô¼õÉÕ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÁ´·ô¼ï¤¬¥½ー¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤·¡¢2024Ç¯¤Ï4Æü´Ö¤Ç15Ëü8,000¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£ 2025Ç¯