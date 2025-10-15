¡Ø2025 SV-V.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP¡Ù¤Î¥Ù¥¹¥È4¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ º£Âç²ñ¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÁª¼ê¤Î°éÀ®¤ª¤è¤Ó¶¥µ»¤Î¿þÌî³ÈÂç¤Ë¸þ¤±2025Ç¯¤«¤é°ì¿·¤µ¤ì¤¿U15¤ÎÂç²ñ¤Ç¡¢½÷»Ò¤ÎÍ½ÁªµÚ¤Ó½à¡¹·è¾¡¤Ï10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È5Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡¢ÃË»Ò¤Ï10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È12Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Í½ÁªÂç²ñ¤Ç¤Ï½Ð¾ì¥Áー¥à¤ò4¥°¥ëー¥×¤ËÊ¬¤±¡¢25ÅÀ1¥»¥Ã¥È¥Þ¥Ã¥Á¤ÎÁíÅö¤¿¤êÀï¤Ç¾¡¼Ô¤ò·è¤á¡¢³Æ¥°¥ëー¥×¾å°Ì2¥Áー