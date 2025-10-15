¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡ÊFIFA¥é¥ó¥¯19°Ì¡Ë¤Ï14Æü¡¢Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡ÊÆ±6°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£Á°È¾2¼ºÅÀ¤ÈÎôÀª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ë°ìµó3ÆÀÅÀ¤ÇµÕÅ¾¡£AÂåÉ½¤Ç¤Ï»Ë¾å½é¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤òÂ®Êó¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¸ø¼°X¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬µÕÅ¾¤·¤¿Ä¾¸å¤«¤éÄÀÌÛ¡£¸½ºß¤â¹¹¿·¤¬Ää»ß¤¹¤ë°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á°È¾¤Ë2¼ºÅÀ¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï¸åÈ¾7Ê¬¡¢Áê¼êDF¤Î¥ß¥¹¤òÆÍ¤­ÆîÌî¤Î¥´¡¼¥ë