¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯È¯¤Î¡ÖTGI¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥º¡×¤Ë¤Æ¡¢ËâË¡¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¤È¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¦²¾Áõ¤Ç³Ú¤·¤à¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó ¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ò³«ºÅ¡ªÅ¹Æâ¤â¥¸¥ã¥Ã¥¯¥ª¡¼¥é¥ó¥¿¥ó¤ä¥Ð¥ë¡¼¥ó¤Ç¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥óµ¤Ê¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡ù TGI¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥º¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó ¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×  ³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î14Æü(²Ð)¡Á10·î31Æü(¶â)³«ºÅÅ¹ÊÞ¡§TGI ¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥º¹ñÆâÁ´13Å¹ÊÞ À¤³¦41¤«¹ñ¤Ç450Å¹ÊÞ°Ê¾å¤ò