Ê¼¸Ë¸©°²²°»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯³ô¼°²ñ¼ÒBA¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÍ­µëµÙ²Ë¤È¤ÏÊÌ¤Ë1¥ö·î´Ö¤ÎµëÍ¿ÉÕ¤­¡Ö¥Ð¥±¡¼¥·¥ç¥óµÙ²Ë¡×À©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ4Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢´ë¶ÈÀ®Ä¹¤ÈÆ¯¤­Êý²þ³×¤ÎÎ¾Î©¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò°÷¤Î¿ÍÀ¸¤Î½¼¼Â¤òºÇÍ¥Àè¤¹¤ë¤³¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢Çä¾å¤ÏËèÇ¯130¡óÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ÆÇ¯¾¦10²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¡¢Âà¿¦Î¨¤âÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤­¤ÊÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ BA¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë 1¥ö·î´Ö¤ÎµëÍ¿ÉÕ¤­¡Ö¥Ð¥±¡¼¥·¥ç