ºå¿À¤Î¶ÍÉßÂóÇÏÅê¼ê¡¢°ËÆ£¾­»ÊÅê¼ê¡¢²¬Î±±Ñµ®Åê¼ê¡¢ÌçÊÌ·¼¿ÍÅê¼ê¡¢ÅçËÜ¹ÀÌéÅê¼ê¤¬¡¢15Æü¤ËSGLÆôºê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿2·³Îý½¬¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¡£5Åê¼ê¤ÏCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëSÁ°Æü¤Î14Æü¤Þ¤Ç¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î1·³Îý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£