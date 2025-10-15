º£²ó¤ÏURBAN RESEARCH¡Ê¥¢¡¼¥Ð¥ó¥ê¥µ¡¼¥Á¡Ë¤«¤é¤ªÌÜ¸«¤¨¤¹¤ë¡¢¡ÖSalomon¡Ê¥µ¥í¥â¥ó¡Ë¡×¤Î¿Íµ¤¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ò¡Ø¥Þ¥ê¥ó¥Ö¥ë¡¼¡Ù¤ÇºÌ¤Ã¤¿Exclusive¥â¥Ç¥ë¤ò¤´¾Ò²ð¡£URBAN RESEARCH¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Þ¤¿¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Î¤ßÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡¢¥ì¥¢¥«¥é¡¼¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£11·î6Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ë°ìÈÌÈÎÇä¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢¸½ºß¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖSALOMON exclusive for URBAN RESEARCH¡×¤ËÃíÌÜ¡ÖSalomon¡×¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢ÀöÎý