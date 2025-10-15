¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤È¤·¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤È¤âÂÐÀï¤·¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉMF¥«¥¼¥ß¥í¡£°ì»þ¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÄã²¼¤Ë¤è¤êÈãÈ½¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿Æ±Áª¼ê¤À¤¬¡¢º£µ¨¤âÊÑ¤ï¤é¤º¥Þ¥óU¤Î¿´Â¡¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£33ºÐ¤Î¥«¥¼¥ß¥í¤È¤Î·ÀÌó¤Ï25-26¥·¡¼¥º¥ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢1Ç¯¤Î·ÀÌó±äÄ¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï±äÄ¹¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È±Ñ¡ØDaily Mail¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ï½µµë37Ëü5000¥Ý¥ó¥É¤È¤¤¤¦µð³Û¤Î½µµë¤ò¸º³Û¤¹¤ë¤³¤È¤¬