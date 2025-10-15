»³ËÜ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼½é¤Î´°Åê¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿(C)Getty Images¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö10·î14Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Ë5¡Ý1¤Ç¾¡Íø¡£ÀèÈ¯¤Î»³ËÜÍ³¿­¤¬9²ó111µå¡¢3°ÂÂÇ7Ã¥»°¿¶1¼ºÅÀ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½é¤Î´°Åê¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥¨¡¼¥¹¤Î¿¿¹üÄº¡¢»³ËÜÍ³¿­¤Î²÷Åê¥·¡¼¥ó¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó3ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿»³ËÜ¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¤¤¤­¤Ê¤ê¤ÎÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¡£ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥Á¥ç¥¦¥ê¥ª¤Ë½éµå¤ÎÆâ³ÑÄã¤á